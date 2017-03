Kaleidoscope, il 2 giugno esce il nuovo Ep dei Coldplay

LONDRA – I Coldplay hanno annunciato sia l’uscita di un nuovo EP previsto per il 2 giugno, contenente 5 brani intitolato Kaleidoscope, sia il nuovo brano in esso contenuto, Hypnotised.

L’uscita a sorpresa di Hypnotised coincide con il compleanno del frontman Chris Martin. Il brano è ora disponibile su tutte le piattaforme streaming e in digital download. Guardate il lyric video, diretto da Mary Wigmore, qui.

La ballata (descritta su Twitter da Chris Martin come “un nuovo non-singolo dall’EP”) sarà inclusa nell’EP di prossima uscita intitolato Kaleidoscope EP , che conterrà anche il brano da poco uscito in collaborazione con i Chainsmokers, “Something Just Like This” – e 3 altre nuove canzoni. La tracklisting è la seguente:

All I Can Think About Is You Something Just Like This Miracles 2 A L I E N S Hypnotised

L’EP si può associare all’ultimo acclamatissimo album della band A Head Full Of Dreams, che ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo dalla sua uscita nel dicembre 2015. In Italia l’album è 4 volte PLATINO e ancora nella TOP30 degli album più venduti!

Il tour di A Head Full Of Dreams, che ricomincia alla fine di questo mese da Singapore, tornerà negli stadi di tutto il mondo, dall’Asia all’Europa al Nord America. In Italia arriveranno a luglio con 2 date allo stadio Meazza di Milano il 3 e 4. I Coldplay hanno annunciato questa settimana che suoneranno anche al Global Citizen Festival di Amburgo il 6 luglio. Tutta la lista dei concerti si può leggere qui coldplay.com/tour.