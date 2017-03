Ketty Passa protagonista di Ladies First al Barrio’s di Milano

Il 10 marzo esce “Era Ora” il primo album di inediti della cantautrice dai capelli turchini

Venerdì 3 marzo Ketty Passa sarà tra le protagoniste dell’ottava edizione di Ladies First, l’unico evento in Italia dedicato al lato femminile della cultura Hip Hop, in tutte le sue discipline. Ladies First si svolgerà a partire dalle ore 21.00 al Barrio’s di Milano (Piazzale Donne Partigiane – free entry).

Ketty Passa si esibirà in uno showcase in cui farà ascoltare in anteprima alcuni brani del nuovo album “Era ora”, in uscita il 10 marzo, dallo stile americano urban, tra l’electro rock e il tribal hip hop, pur mantenendo il cantato in lingua italiana.

L’evento, organizzato dal collettivo Flygirls per la prima volta è gemellato con il Music Freedom Day, un appuntamento annuale in cui musicisti, club, istituzioni culturali, media di tutto il mondo si uniscono alla ONG Danese Freemuse, al fine di celebrare e difendere la libertà di espressione in campo musicale. Quest’anno il focus di Freemuse è proprio sui diritti delle artiste, in Occidente quanto nel Medio Oriente.

“Era Ora”

“Era ora” è il primo album di inediti della cantautrice dai capelli turchini Ketty Passa. È stato finanziato da una campagna su Musicraiser che ha coinvolto i fan di Ketty Passa, superando i risultati prefissati: www.musicraiser.com/projects/6189.

Il disco è stato presentato in anteprima con due showcase a Milano e a Roma che hanno battezzato la nuova band.

I primi due brani estratti dall’album sono “Sogna” e “Caterina”. Il primo è il singolo attualmente in radio, il cui video è visibile al seguente link https://youtu.be/4YxOPOPgUuU. “Caterina”, invece, sarà in radio dall’8 marzo, in occasione della Festa della Donna!

La canzone è già stata apprezzata durante le selezioni di Sanremo Giovani per la 67° edizione del Festival di Sanremo, dove è rientrata tra le 60 finaliste, ed il video del brano ha superato in pochi giorni 20mila visualizzazioni: https://youtu.be/wFGDlzDOjfw.

KETTY PASSA

È un’artista poliedrica figlia della Brianza e dell’Italia del sud, nata e cresciuta con la musica nel sangue. Cantante, musicista, performer, speaker e presentatrice televisiva, collabora come cantante con il progetto Rezophonic e come dj/selecter per la serate di Milano Pink Is The New Black, progetto itinerante e tutto al femminile, e Smashing Wednesday. Ha lavorato, tra gli altri, con Rock TV, Deejay TV e Radio Popolare. È deejay e consulente musicale del programma di Rai2 Nemo-Nessuno escluso.