“A L I E N S”, il nuovo singolo dei Coldplay

LONDRA – I Coldplay hanno svelato un nuovo brano, A L I E N S, estratto dal loro prossimo EP Kaleidoscope, in uscita il 14 luglio in formato digitale e streaming ed il 4 agosto in formato CD e vinile.

A L I E N S è stato composto insieme a Brian Eno e co-prodotto da Eno e Markus Dravs (Arcade Fire, Mumford & Sons, Kings Of Leon).

I Coldplay doneranno tutto il ricavato di questa canzone a Migrant Offshore Aid Station (MOAS), un’organizzazione internazionale non-governativa che aiuta i migranti ed i rifugiati in pericolo nel Mediterraneo. La band è sponsor dell’organizzazione benefica.

La tracklist completa dell’EP è la seguente:

1. All I Can Think About Is You

2. Miracles (Someone Special) – Coldplay & Big Sean

3. A L I E N S

4. Something Just Like This (Tokyo Remix) – Coldplay & The Chainsmokers

5. Hypnotised

L’EP è stato prodotto da Rik Simpson con Daniel Green e Bill Rahko, include una nuova versione live della hit in collaborazione con i Chainsmokers, Something Just Like This, registrata in Aprile a Tokyo. Comprende anche Miracles (Someone Special), con il rapper di Detroit Big Sean.

Kaleidoscope è già disponibile in pre-order su Coldplay.com e negli store digitali (ordinando l’EP, ora si ricevono subito i download sia di All I Can Think About Is You che di A L I E N S). L’EP è una pubblicazione strettamente associata all’album di grandissimo successo “ A Head Full Of Dreams”, certificato 4 volte DISCO DI PLATINO in Italia e attualmente nella TOP15 della classifica di vendita a oltre 80 settimane dalla pubblicazione. In tutto il mondo ha già superato 5 milioni di copie.

I Coldplay hanno appena tenuto in Italia due strepitosi concerti, parte del tour mondiale di A Head Full Of Dreams, che ad oggi ha già venduto oltre 4.6 milioni di biglietti. Per la lista complete delle date, andare su coldplay.com/tour.