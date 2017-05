La Nazionale Stilisti scende in campo contro la violenza sulle donne

La partita di calcio solidale allo Stadio Nebiolo di Torino

La Nazionale Stilisti scenderà in campo contro la Nazionale Italiana dell’Amicizia. Il prossimo 7 giugno a Torino, allo stadio Primo Nebiolo si disputerà un incontro solidale a favore del Centro Soccorso Violenza Sessuale (S.V.S). Della Città della Salute e della Scienza di Torino, presidio ospedaliero S. Anna. In collaborazione con il Lions Club.

La scelta di dedicare un match contro la violenza sulle donne è stata fortemente voluta dalla nota formazione di autorevoli firme del settore tessile per sensibilizzare tutti sul rispetto del mondo femminile e di quello famigliare.

Sono moltissimi i volti conosciuti che scenderanno in campo per darsi battaglia e vincere una partita importante.

Per la Nazionale Stilisti:

Renzo Rosso, Silvio Rivetti, Antonio Gavazzeni, Andrea Tomat, Alfonso Dolce, Carlo Capasa (presidente della Camera della Moda), Simone Susinna e Andrea Marcaccini. L’allenatore della Nazionale Stilisti è Franco Ricci.

Presentatore della serata sarà il lifestyle blogger e talent manager Alex Pacifico. Gli avversari sono tutti volontari che operano in vari ospedali. All’incontro dello stadio Primo Nebiolo, previsto per le ore 18, seguirà una cena di gala in occasione del Centenario della Lions Club con il Patrocinio della CNA Impresa Donna dalle ore 20 presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi.