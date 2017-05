“La Notte del Liscio” II edizione del Festival presentato da Mirko Casadei

Il 10 giugno a bellaria Igea Marina (RN) con Roy Paci & Aretuska, Morgan, Eugenio Bennato e Khorakhanè

Il 10 giugno Mirko Casadei si esibirà dal vivo a Bellaria Igea Marina, per il festival Folk “Notte del Liscio”. Sul palco insieme a lui tanti artisti. Roy Paci & Aretuska, Morgan, Eugenio Bennato, Khorakhanè e il Casadei Social Club. Un ensemble di oltre 20 elementi. Giovani musicisti virtuosi, ballerini e personaggi storici legati al Liscio.

Il festival, fortemente voluto da Mirko Casadei (direttore artistico della manifestazione), ha lo scopo di tutelare e valorizzare il ballo ed il genere musicale del Liscio. Lanciato negli anni ’70 dal padre Raoul Casadei insieme all’Orchestra Casadei (fondata dal prozio Secondo Casadei).

Cerimoniere della serata Raoul Casadei, con brani conosciuti in tutto il mondo come “Ciao Mare”, “Romagna Mia”, “Romagna e Sangiovese”, “La Mazurka di Periferia” e “Simpatia”.

Racconta Mirko Casadei: “La Notte del Liscio è la notte dove la tradizione ‘made in Romagna’ si contamina con tanti generi diversi. L’anno scorso ho avuto il piacere di ospitare artisti come Goran Bregovic, Frankie Hi-Nrg e lo storico frontman dei Modena City Ramblers Cisco. Quest’anno invece faranno incursione sul palco Roy Paci Aretuska, Morgan, Eugenio Bennato e i Khorakhanè. Tutti artisti di diverse provenienze musicali, che proiettano la nostra musica popolare in una dimensione nuova. Rendono la musica stessa un unico grande linguaggio universale”.