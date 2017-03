La vita in diretta, Costantino Vitagliano: “I ladri mi hanno rubato tutto”

ROMA – “I ladri sono entrati in casa e mi hanno rubato tutto”. E’ questo il racconto di Costantino Vitagliano, ex tronista, che racconta alle telecamere de ‘La vita in diretta’ su Rai1 la disavventura appena patita a Milano.

Vitagliano abita in una casa nel capoluogo lombardo, in zona piazzale Loreto, ed è apparso notevolmente scosso: “Sono davvero colpito, hanno voluto fare quasi un gesto di sfregio. Io faccio un appello: Il governo intervenga, questa zona non è più sicura, un anno fa è morto anche un ragazzo”.

Il modello ha anche postato sui social le foto del proprio appartamento con le stanze messe a soqquadro: “Mi hanno rubato vestiti e contanti”.