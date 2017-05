I Lacuna Coil pubblicano il video di “You Love Me ‘Cause I Hate You”

MILANO – Dopo aver pubblicato il video di “Blood, Tears, Dust”, i Lacuna Coil sono lieti di presentarci il nuovo video per “You Love Me ‘Cause I Hate You”. Come “Blood, Tears, Dust”, il video è stato diretto ed editato da Cosimo Alemà e prodotto dalla compagnia Borotalco. Entrambe le canzoni sono tratte dall’ultimo album dei Lacuna Coil, “Delirium”, pubblicato lo scorso anno su Century Media Records.

La band sarà in tour in Europa e negli Stati Uniti (assieme ad Epica ed Insomnium) nei prossimi mesi. Queste le prossime date del tour:

20.05.17 (CH) Monthey – Irreversible Festival

22.05.17 (IS) Tel Aviv – Hateatron Club

24.05.17 (FI) Tampere – Yo Talo

26.05.17 (RUS) St. Petersburg – Aurora Club

27.05.17 (RUS) Moscow – Volta Club

01.07.17 (IT) Cagliari – Arena Sant’Elia (+ CJ Ramone)

05.-08.07.17 (DE) Ballenstedt – Rock Harz Festival

08.07.17 (IT) Sabbioneta (MN) – Sabbio Summer Fest

13.-16.07.17 (CZ) Vizovice – Masters OF Rock

22.07.17 (DE) Esslingen – Riverside Festival

28.07.17 (RO) Sibiu – Art Mania Festival

01.08.17 (IT) Treviso – Suoni di Marca Festival

02.08.17 (IT) Filago – Filagosto Festival

03.-05.08.17 (DE) Wacken – Wacken Open Air