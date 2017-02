Lady Gaga arriva in Italia con il suo Joanne World Tour 2017

Dopo l’esplosiva performance al Super Bowl, Live Nation annuncia il tour mondiale della cantante statunitense



MILANO – Lady Gaga porterà il suo Joanne World Tour in tutto il mondo. Sarà in Nord America a partire dal 1° Agosto (Vancouver) e in Europa a partire dal 22 settembre (Barcellona) prima di tornare nuovamente in Nord America a novembre e dicembre.

In Italia è attesa il prossimo 26 settembre al Mediolanum Forum di Milano. I biglietti per la data italiana saranno in vendita dalle 10:00 di lunedì 13 febbraio tramite il circuito TicketOne www.ticketone.it. Gli iscritti a My Live Nation potranno accedere ad una prevendita dedicata, dalle 9:00 di giovedì 9 febbraio alle 17:00 di venerdì 10 febbraio.

I biglietti per il Lady Gaga Joanne World Tour saranno in vendita da venerdì 10 febbraio per i concerti di Barcellona, Parigi, Zurigo, Amburgo, Berlino e Colonia. Da lunedì 13 febbraio saranno in vendita i biglietti per la prima parte in Nord America e per le altre date europee (inclusa la data italiana).

I biglietti per le date della seconda tranche nordamericana saranno disponibili da lunedì 20 febbraio. Tutti i concerti nei palazzetti (sia in Nord America che in Europa) avranno parterre in piedi. I quattro stadi in Nord America avranno posti a sedere in platea e tribune.

Lady Gaga

Vincitrice di Grammy e Golden Globe, nominata agli Academy Award, Lady Gaga è un’artista e performer unica. Ha venduto l’incredibile cifra di 30 milioni di album in tutto il mondo e 150 milioni di singoli, diventando quindi una delle musiciste di maggior successo di sempre. Gaga è inoltre una delle celebrità più forte sui social media. Oltre 61 milioni di fan su Facebook, oltre 65.1 milioni di seguaci su Twitter e oltre 21.3 milioni di follower su Instagram. Il suo quinto lavoro discografico “Joanne” ha debuttato al numero 1 della Billboard Top 200. É il suo quarto album consecutivo a conquistare la vetta – prima artista donna a farlo dal 2010.