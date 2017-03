LaStanzadiGreta è tra i 110 artisti che accedono alle finali del 1M-Next

Al via oggi le votazioni per il contest dedicato a giovani artisti italiani che saliranno sul palco di Piazza San Giovanni a Roma

Il collettivo artistico torinese LaStanzadiGreta è tra i 110 artisti selezionati per 1M NEXT, il contest che dà alle giovani promesse italiane la possibilità di salire sul palco di Piazza San Giovanni di Roma in occasione del Concerto del primo Maggio.

Da oggi, lunedì 20 marzo, fino al 5 aprile il pubblico potrà manifestare la propria preferenza votando il video dell’Artista preferito, al link www.primomaggio.net/1mnext

Il voto del pubblico della rete sarà sommato a quello di una giuria di qualità composta da addetti ai lavori di provata fama e competenza. La valutazione finale del singolo Artista sarà stabilita sommando, in quota ponderata, il voto del web con quello della Giuria di Qualità. La Giuria popolare web inciderà per il 30% della valutazione finale e la Giuria di Qualità avrà invece peso pari al 70%.

LaStanzadiGreta

La band, composta da Leonardo Laviano, Alan Brunetta, Umberto Poli, Jacopo Tomatis e Flavio Rubatto, si distingue per l’organico anomalo dal vivo: nessun basso, nessuna batteria, nessun ruolo predefinito fra i componenti.

“Creature Selvagge” è uscito il 2 dicembre (Sciopero Records / Self) ed è il primo album in studio del collettivo artistico torinese. Per Lastanzadigreta: “Le canzoni sono creature selvagge: sfuggono, si nascondono, saltano, all’inizio sono piccine ma poi crescono e sporcano tutto in giro. A volte sono piccole e dolci, altre volte mostruosamente abnormi. A volte hanno suoni da cameretta, altre volte di un’orchestra rock. A volte usano strumenti veri, a volte strumenti strani e dimenticati in qualche solaio”.