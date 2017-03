Latteria Molloy di Brescia: torna la rassegna internazionale Molloy Calling

Questi alcuni dei nomi: O.R.k., Joan as Policewoman & Benjamin Lazar Davis, Micah P. Hinson and The Opera Circuit, Cat Power, The Black Angels

Cinque nomi di spicco infiammeranno il palco di una delle venue più apprezzate del nord Italia, la Latteria Molloy di Brescia. L’appuntamento è ancora una volta quello con Molloy Calling, acclamata rassegna dedicata alla musica internazionale che da qui a giungo ospiterà: O.R.k., previsti per l’8 marzo, Joan as Policewoman & Benjamin Lazar Davis il 17 marzo, il 3 aprile sarà il turno di Micah P. Hinson and The Opera Circuit, il 6 giugno attesissima Cat Power e il 7 giugno il ritorno di The Black Angels in Italia. Prevendite disponibili su www.mailticket.it

8 marzo – O.R.k

Gli O.R.k. tornano con un nuovo album, Soul Of An Octopus, a conferma della solidità di questa incredibile all-star band composta da Lef (Obake, Berserk!), Carmelo Pipitone (Marta sui tubi), Colin Edwin (Porcupine Tree), Pat Mastelotto (King Crimson). Special Guest l’incantevole violoncellista Eleuteria Arena. 13 € + dp, 15 € in cassa.

17 marzo – Joan as Policewoman & Benjamin Lazar Davis

Ha collaborato con artisti del calibro di Lou Reed, Dave Gahan, Scissor Sisters, Antony & The Johnsons, è alla continua ricerca di nuove sonorità, è eclettica eppure assolutamente riconoscibile. Lei it be you, il suo ultimo lavoro, ne riconferma l’enorme talento. Da non perdere. 18 € + dp, 20 € in cassa.

3 aprile – Micah P. Hinson and The Opera Circuit

Torna in Italia per il decennale di Micah P. Hinson and The Opera Circuit il folksinger statunitense più tormentato e acclamato degli ultimi anni. Nato a Memphis e cresciuto in Texas, Micah ha un songwriting ispirato, sincero e potente, con una voce che arriva al cuore stesso della storia folk blues americana. 12 € + dp, 15 € in cassa.

6 giugno – Cat Power

Una delle voci più importanti del songwriting al femminile, la regina del “dark-folk” torna in Italia a distanza di cinque anni dall’ultimo album in studio. Nell’attesa di un nuovo capitolo discografico, Cat power ripercorre la sua lunga carriera musicale con uno show in solo, intimo e indimenticabile. 25€ + dp, 25 € in cassa (esclusiva nord italia).

Continua inoltre la rassegna “Quasi Adatti”, con le illustrazioni di Davide Toffolo e dedicata al mondo indipendente italiano.

Ecco le prossime date a ingresso 8€:

4/3 Umberto Maria Giardini w/special guest Gli Spartiti; 8/3 Edda; 24/3 The Zen Circus; 7/4 Management del dolore post operatorio /w special guest Gomma; 19/5 festival di chiusura.

INFO: www.latteriamolloy.it