Le registrazioni originali 1972-2015 di De Gregori nel box “Backpack”

ROMA – È uscito “Backpack” (Sony Music Italy), un box imperdibile con 32 album ufficiali, di studio e dal vivo, di Francesco De Gregori, rimasterizzati e riprodotti con le loro copertine originali. “Backpack” contiene anche un libro di 268 pagine che racconta la storia degli album con schede di Enrico Deregibus corredate da foto storiche ed inedite.

Enrico Deregibus, giornalista e operatore in campo musicale, ha pubblicato nel 2015 la biografia “Francesco De Gregori. Mi puoi leggere fino a tardi” (Giunti editore).

Questi tutti i dischi presenti in “Backpack”: “Theorius Campus” (1972), “Alice non lo sa” (1973), “Francesco De Gregori” (1974), “Rimmel” (1975), “Bufalo Bill” (1976), “De Gregori” (1978), “Banana Republic” (1979), “Viva l’Italia” (1979), “Titanic” (1982), “La donna cannone” (1983), “Scacchi e tarocchi” (1985), “Terra di nessuno” (1987), “Mira Mare” (1989), “Catcher in the sky” (1990), “Musica leggera” (1990), “Niente da capire” (1990), “Canzoni d’amore” (1992), “Il bandito e il campione” (1993), “Bootleg” (1994), “Prendere e lasciare” (1996), “La valigia dell’attore” (1997), “Amore nel pomeriggio” (2001), “Fuoco amico” (2002), “Il fischio del vapore” (2002), “Pezzi” (2005), “Calypsos” (2006), “Left & Right” (2007), “Per brevità chiamato artista” (2008), “Pubs and clubs live @ The Place” (2012), “Sulla strada” (2012), “Vivavoce” (2014), “De Gregori canta Bob Dylan – Amore e Furto” (2015).