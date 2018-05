Le Vibrazioni in tour: tutte le date dell’estate 2018

Sulla scia del successo con il tour di questa primavera Le Vibrazioni hanno annunciato le nuove date per l’estate 2018. La rock band milanese partirà dal Phenomenon di Novara venerdì 1° giugno e chiuderà il 1° settembre in Abruzzo a Trasacco (provincia dell’Aquila).

Tappe del nuovo tour ma anche diverse partecipazioni ai principali festival musicali estivi per la rock band milanese che attraverserà in lungo e largo l’Italia. Sul palco, la band multiplatino formata da Francesco Sarcina (voce e chitarra), Stefano Verderi (chitarra), Marco Castellani (basso) e Alessandro Deidda (batteria) porterà i brani di V, il quinto album di inediti (distribuito da Artist First).

Di seguito il videoclip di “Così Sbagliato“ nella versione uscita lo scorso 6 aprile su YouTube sotto la regia di Simone Catania, dove hanno duettato con Skin. Un incontro speciale quello tra la cantante e la band che si è concretizzata sul palco del Teatro Ariston di Sanremo in un’esclusiva performance nel corso della serata speciale dedicata ai duetti. Le immagini sono tratte in anteprima dal film “Drive Me Home” con protagonisti Vinicio Marchioni e Marco D’Amore. Il singolo è entrato anche nella nostra speciale classifica top 10 del mese di aprile.

Il Primo Maggio sono stati presenti al concertone di Roma dove hanno proposto alcune loro hit: “Dedicato a te”, “Vieni da me”, “Così sbagliato”.

Nella scaletta della leg estiva de Le Vibrazioni non mancheranno le grandi hit che hanno fatto la storia del gruppo, da “Dedicato A Te” a “Vieni Da Me”, passando per “In Una Notte d’Estate” e “Raggio Di Sole”.

LE VIBRAZIONI TOUR ESTATE 2018: LE DATE

Venerdì 1 giugno – Novara

Sabato 2 giugno – Notte Bianca @ Locarno

Domenica 3 giugno – Ravarino (MO)

Mercoledì 6 giugno – Napoli Pizza Village @ Napoli

Sabato 9 giugno – Brescia

Domenica 10 giugno – Canepina (VT)

Sabato 23 giugno – Civitella Roveto (AQ)

Venerdì 29 giugno – Campi Beer Festival @ Campi Bisenzio (FI)

Sabato 30 giugno – Collisioni @ Barolo (CN)

Lunedì 9 luglio – Ghilarza (OR)

Mercoledì 13 luglio – AstiMusica @ Asti

Sabato 14 luglio – Festival Musicastelle @ Aosta

Martedì 17 luglio – Varallo (VC)

Mercoledì 18 luglio – Piove di Sacco (PD)

Sabato 21 luglio – Marostica Summer Festival @ Marostica (VI)

Sabato 4 agosto – Francavilla Al Mare (CH)

Mercoledì 8 agosto – Biccari (FG)

Sabato 11 agosto – Riviera Music Festival @ Alassio (SV)

Giovedì 16 agosto – Cattolica (RN)

Sabato 18 agosto – Auletta (SA)

Giovedì 23 agosto – Sun&Sounds Festival @ Grado (GO)

Sabato 1 settembre – Trasacco (AQ)