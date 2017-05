Lecce, banda di georgiani dediti ai furti in appartamento individuata dalla polizia: tre arresti

LECCE – Una volante della polizia è intervenuta in un condominio della zona Mazzini, a Lecce, dove un cittadino aveva segnalato la presenza di tre individui sospetti. Appena arrivati gli agenti hanno subito notato tre uomini correre verso l’ultimo piano del suddetto condominio. Inutile il tentativo di fuga della banda e provvidenziale la circostanza che la porta di accesso al solaio fosse chiusa a chiave. I tre si sono sentiti braccati e senza possibilità di fuga.

Gli agenti, tornati nell’appartamento dove erano stati visti armeggiare i tre, hanno notato che la serratura era apparentemente intatta, tuttavia, inserendo un ferro nel nottolino, questo risultava sganciato. Effettivamente, nell’ingresso erano stati abbandonati dei grimaldelli, già sequestrati dalla Polizia in occasione di arresti per furto attuati da altri georgiani.

La tecnica dei professionisti del furto, sempre la stessa; questi delicati grimaldelli consentono di aprire anche porte blindate senza lasciare segni di effrazione. Il bottino, ancora da quantificare, a detta del proprietario dovrebbe consistere in oggetti d’argenteria, ma non è stato ancora ritrovato. E’ quindi probabile l’esistenza di un quarto complice. I tre georgiani, un 35enne, un 39enne e un 29enne, già noti per la commissione di tale reato, anche in altre province, sono stati tratti in arresto e condotti presso la locale casa circondariale.