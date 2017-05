Lecce: la squadra mobile arresta un truffatore

LECCE – Un uomo, dopo aver accuratamente scelto gli oggetti da acquistare facendosi dare numerosi consigli dall’addetto al reparto, ha tentato una truffa ai danni del negozio“ Euronics” di viale Grassi, chiedendo di accendere un finanziamento dell’importo pari al costo totale degli oggetti acquistati, esibendo alcuni documenti contraffatti e falsi.

Gli acquisti effettuati, pari ad un importo totale di 3.540 euro, consistevano in un televisore di 49 pollici, tre i phone e tre telefoni cellulari dual sim. Inoltre, per abbondare, aveva esteso la garanzia per alcuni prodotti per un totale di 120 euro.

Presentatosi all’addetto di Euronics che si occupa di finanziamenti, questi si è subito accorto che i documenti prodotti erano probabilmente falsi. L’uomo aveva infatti esibito una busta paga contraffatta intestata ad un avvocato realmente esistente, una carta di identità originale intestata allo stesso Legale ma con la foto del truffatore ed una tessera sanitaria contraffatta, anche questa intestata al professionista.

I poliziotti della Squadra Mobile, intervenuti a seguito di richiesta effettuata sul numero di emergenza “113”, accertavano che l’uomo non era il professionista le cui generalità comparivano sui suddetti documenti.

La necessaria perquisizione domiciliare effettuata dai poliziotti consentiva di rinvenire in un comodino situato nella stanza da letto dell’uomo una carta di identità intestata ad una leccese che ne aveva denunciato il furto nell’ottobre del 2016 ed una patente di guida intestata ad un leccese, che era stata dallo stesso smarrita sempre nell’ottobre dello scorso anno.

L’uomo, un 51enne residente in provincia, incensurato, è stato arrestato nella flagranza del reato di possesso e contraffazione di documenti di identificazione falsi, ricettazione e tentata truffa e sottoposto agli arresti domiciliari.