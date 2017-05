Soccorsi 73 migranti irregolari al largo del Salento: bloccata barca a vela

Il gruppo di migranti irregolari è stato sorpreso a bordo di una barca a vela di circa 17 metri che navigava verso le coste salentine

SAN FOCA (LE) – L’imbarcazione è stata intercettata, a 8 miglia al largo di San Foca (LE) da un Guardacoste del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, impegnata nell’operazione “TRITON 2017” dell’Agenzia FRONTEX.

Il veliero veniva affiancato, poco prima delle 20.00 di ieri sera, dal Guardacoste d’altura delle Fiamme Gialle. I finanzieri, insospettiti dal modo di navigare, esclusivamente a motore e con i locali “sotto coperta” ben oscurati con delle tende, intimavano l’alt, ai due conducenti del natante sospetto, i quali tentavano delle manovre elusive, prima di essere abbordati e definitivamente fermati. I militari saliti a bordo potevano appurare la presenza dei migranti, la funzionalità dell’imbarcazione e indentificare gli scafisti.

Il mezzo fermato veniva scortato dalle Fiamme Gialle, nel porto di Otranto dove, in banchina, precedentemente allertato, era già pronto il dispositivo di accoglienza, anche sanitaria, predisposto dalla Prefettura di Lecce.

Il gruppo di migranti, 73 uomini adulti tra cui 16 sedicenti minori, la maggior parte non accompagnati, di presunta nazionalità pakistana e somala, tutti apparsi in buone condizioni di salute, anche se visibilmente provati da alcuni giorni di navigazione, venivano assistiti per il successivo trasferimento presso diversi centri di accoglienza della Puglia.

L’imbarcazione a vela, battente bandiera turca e denominata “Deryalar”, è stata sottoposta a sequestro, mentre i due scafisti di nazionalità ucraina venivano tratti in arresto per favoreggiamento all’immigrazione clandestina.