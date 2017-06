Lecce: tenta il suicidio tagliandosi polsi e gola, salvato da un poliziotto

LECCE – Tentato suicidio sventato dalla polizia a Lecce. Tutto è iniziato quando una donna si è presentata in Questura per denunciare l’allontanamento volontario del marito, sofferente di crisi depressive e che in più occasioni aveva manifestato intenti suicidi.

Da successivi accertamenti si è appurato che l’uomo, un romano 43enne, era stato poco prima coinvolto in un sinistro stradale sulla SS 613, a seguito del quale, uscito dall’auto, era stato investito da un’altra auto sopraggiunta nel frattempo, che lo aveva aveva colpito a un braccio e fatto cadere per terra.

Nonostante tutto il ferito, rialzatosi, è riuscito ad allontanarsi per le campagne limitrofe facendo perdere le proprie tracce. Vista la gravità del fatto, l’agente che stava ricevendo la denuncia ha provato a chiamare l’uomo sul cellulare che, nonostante tutte le vicissitudini, è riuscito a rispondere ma, a causa dello stato confusionale, non riusciva ad indicare il luogo esatto in cui si trovasse.

A quel punto l’operatore, intuendo la gravità della situazione e comprendendo che l’unico modo per salvargli la vita era quello di localizzarlo con la cella telefonica, è riuscito a far capire al malcapitato quanto fosse importante per la ricerca dello stesso che egli componesse con il suo cellulare il 113, numero di emergenza della Polizia di Stato.

Fortunatamente, raccogliendo tutte le forze fisiche, questi è riuscito a chiamare il 113 consentendo così la localizzazione geofisica. A quel punto lo stesso agente, interrotta la redazione della denuncia, si è recato personalmente sul posto, e con non poca difficoltà ha perlustrato la campagna fatta di muretti a secco con erba alta ed incolta, finchè non è riuscito a rintracciarlo.

Il 43enne giaceva riverso per terra in una pozza di sangue perché, nel frattempo, si era tagliato i polsi e la gola con il vetro di una bottiglia, dopo aver oltrepassato la SS613 dalla corsia opposta, superato il guardrail e camminato per un kilometro nelle campagne. Attivati subito i soccorsi sanitari e le prime cure, l’uomo è stato tratto in salvo.