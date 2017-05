Lecco, grandi numeri per il festival ‘Bike Up’

LECCO – ‘Bike Up’ è il festival conclusosi nei giorni scorsi a Lecco. Stefano Forbici, tra gli ideatori di ‘Bike Up’, si è dichiarato molto soddisfatto dell’evento e dei numeri che anche quest’anno sono in crescita. Una manifestazione che si avvia alla sua prossima quinta edizione del 2018 per essere sempre più un punto di riferimento in Italia e in nord Europa per tutti coloro che vogliono conoscere e provare le e-bike.

Qualche dato:

30.000 visitatori

66 brand esposti

17 partner (sponsor, partner istituzionali e tecnici)

12 media partner

Tot. e-bike a BikeUP 290

Tot. e-bike TrailUP 21 – oltre 90 persone

Tot. e-bike TestUP 60

Tot. e-bike WOW 7

80 Escursioni TrailUP e-powered by Bosch (da 3 ore con degustazione)

494 Escursioni Test UP (da 1 ora con motorizzazioni Shimano e Bosch)