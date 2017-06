Legge elettorale, Acerbo (Prc): “Ma quale sistema tedesco, siamo al ‘Furfantellum’!”

ROMA – L’ex onorevole Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, interviene sulla legge elettorale dichiarando quanto segue: ROMA – L’ex onorevole Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, interviene sulla legge elettorale dichiarando quanto segue:

“Con l’emendamento Emanuele Fiano, depositato ieri sera alla I Commissione Camera, si formalizza la proposta della nuova legge elettorale voluta da PD, Forza Italia, Lega e M5S.

Nonostante il coro quello proposto non è il sistema elettorale tedesco al quale non ci opporremmo.

C’è una duplice impostura: il sistema è maggioritario camuffato da proporzionale. Non si dà la possibilità – come avviene in Germania – di votare in due schede diverse candidato uninominale e lista proporzionale e tra collegi uninominali, liste proporzionali bloccate e pluricandidature, per l’elettore capire chi elegge sarà un rebus. Insomma avremo di nuoco un parlamento di nominati.

Persino l’uninomale è truffaldino perchè in realtà il candidato più votato in un collegio potrebbe non essere eletto e chi lo ha votato in realtà contribuisce a eleggere il listino bloccato.

Aggiungiamo che lo sbarramento unico al 5% al Senato è contrario alla lettera dell’art. 57 della Costituzione che dispone quella Camera sia eletta su base regionale.

Siamo di fronte a una legge abborracciata fatta solo per spartirsi i seggi blindati tra segreterie di partito e Casaleggio associati. Il solito accordo tra imbroglioni che contraddice mesi di battaglie a difesa della rappresentanza diretta tra elettore ed eletto e della partecipazione democratica e il voto referendario.

Rifondazione comunista/Sinistra europea non può che esprimere contrarietà e invitare alla mobilitazione contro questa nuova legge truffa in difesa della Costituzione repubblicana”.