L’estate di Aquafan a Riccione con Fabri Fibra, Rovazzi, Salmo e tanti altri

RICCIONE – Torna il Night&Day a Riccione, la formula del divertimento che tutte le domeniche dal 16 luglio al 20 agosto trasformerà Aquafan in un vero e proprio villaggio. Il parco acquatico più famoso d’Europa per sei domeniche di fila aprirà alle 10 per proseguire con schiuma party, eventi, animazioni e musica in piscina, fino alle 22:30.

Il programma è ricchissimo: il “padrone di casa” sarà il super dj Gabry Ponte al suo grande ritorno dopo il successo dell’estate scorsa di ‘Che ne sanno i 2000’ il cui videoclip ha registrato 50milioni di visualizzazioni su Youtube. Ogni domenica Gabry Ponte scatenerà il popolo di Aquafan con i suoi più grandi successi di ieri e di oggi.

Al suo fianco nei sei appuntamenti domenicali saranno presenti altri protagonisti di spicco del panorama dance e hip hop italiano. Domenica 16 luglio si inizia con Fabri Fibra, il 23 luglio accanto a Gabry arriverà invece Sfera Ebbasta e per il 30 luglio cresce l’attesa per Salmo. Anche agosto riserverà importanti appuntamenti sul palco del Night & Day in Piscina Onde.

Domenica 6 agosto c’è la festa di Gabry & Friends, la festa organizzata direttamente da Gabry Ponte con tanti amici a sorpresa. Il 13 agosto musica con Gemitaiz e Madman e nell’ultimo appuntamento Night & Day del 20 agosto tutti pronti a ‘volare’ con Rovazzi nell’unica tappa estiva del centro Italia per l’artista rivelazione del 2016. Per prevendite contattare il numero 342/7595993.