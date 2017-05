LECCE – A Lecce due cittadini stranieri, un montenegrino e un marocchino, hanno litigato per futili motivi e, mentre il montenegrino, sferrando un pugno contro l’altro, gli procurava una ferita lieve sulla fronte, quest’ultimo lo inseguiva con una forbice.

I due sono stati immediatamente fermati dalle volanti che hanno proceduto ad indagare in stato di libertà il cittadino 39enne marocchino per porto abusivo di oggetto atto a offendere e il montenegrino 37enne per lesioni lievi.