Lo Stato Sociale a Note: la band parla del tour estivo

Nel suo 17esimo numero spazio a uno dei gruppi italiani del momento ma anche al Festival italiano dello Sviluppo Sostenibile, le Giornate Nazionali dei Castelli e del road show a Palermo #lamusicastacambiando

ROMA – É la band Lo Stato Sociale la protagonista del 17esimo numero di Note, il settimanale dal formato smart che accompagna i clienti del trasporto regionale di Trenitalia con interviste e aggiornamenti dedicati a cultura, attualità, food, travel, innovazione, eventi e news utili sul territorio. Nel numero precedente invece era stato dedicato lo spazio a Emma con un’intervista in esclusiva.

I mattatori di Sanremo si raccontano in un’intervista esclusiva pubblicata anche su fsnews.it: dal successo al Festival fino al loro nuovo tour estivo, in partenza da Milano l’8 giugno: «Ci sarà tanta carne al fuoco. Ci saranno le canzoni di Primati (l’ultimo album)come Facile e altri pezzi del nostro repertorio. Due ore dense dove succederanno tantissime cose».

Tutti da sfogliare il Festival italiano dello Sviluppo Sostenibile, l’appuntamento romano per promuovere l’agenda 2030 dell’ONU, tante proposte escape in occasione delle Giornate Nazionali dei Castelli e spunti gourmet, come il Food&Science Festival di Mantova nei fascicoli destinati al nord Italia e lo Street Food Fest di Catania per quelli che invece viaggiano al Sud.

Nella sezione Trenitalia News si parla dell’appuntamento a Palermo con il modello in scala reale del nuovo treno regionale Pop per la tappa siciliana del roadshow #lamusicastacambiando, dal 17 al 20 maggio.

NOTE esce in dieci edizioni regionali, Veneto, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia ed è distribuito gratuitamente il giovedì e il venerdì, dalle 13 alle 19, ai desk tramite hostess e nelle biglietterie di 32 grandi e medie stazioni, tra cui Torino Porta Nuova, Milano Centrale, Venezia Mestre, Bologna Centrale, Genova Brignole, Firenze Santa Maria Novella, Roma Termini, Napoli Centrale, Bari Centrale e Palermo Centrale, oltre che nei principali FRECCIAClub. In formato digitale si può sfogliare su ISSUU.com e su fsitaliane.it, nella sezione Media.