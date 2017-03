Presente all’evento anche Ricola che offrirà i suoi prodotti a tutti i visitatori

MILANO – L’esposizione “LOVE. L’arte contemporanea incontra l’amore” arriva a Milano dal 17 marzo al 23 luglio 2017 presso il Museo della Permanente.

La rassegna raccoglie tantissimi artisti contemporanei e le loro riflessioni artistiche sul tema dell’amore.

Presente all’esposizione anche Ricola con le sue caramelle alle 13 erbe; l’azienda svizzera infatti è partner consolidato del gruppo Arthemisia responsabile della distribuzione della mostra.

Tutti i visitatori, innamorati e non, potranno degustare i prodotti offerti da Ricola nel corso dell’intera durata dell’esposizione.

Gli artisti in mostra:

Riuniti sotto il segno dell’amore alcuni dei più grandi artisti dell’arte contemporanea che offrono la loro visione appassionata, fragile, ironica di questo sentimento. I lavori di Yayoi Kusama, Tom Wesselmann, Andy Warhol, Robert Indiana, Gilbert & George, Francesco Vezzoli, Tracey Emin, Marc Quinn, Francesco Clemente e Joana Vasconcelos e molti altri sollecitano lo spettatore ad interrogarsi, riflettere e soprattutto interagire con le opere.

Tutto il pubblico infatti sarà lasciato libero di fotografare e condividere i propri scatti durante il percorso espositivo utilizzando l’hashtag ufficiale; da notare come l’interattività e le sollecitazioni offerte dalla mostra creino un percorso espositivo unico e non convenzionale.

Ricola rinnova il suo supporto verso l’arte e la cultura offrendo a tutti gli spettatori la possibilità di assaggiare i suoi prodotti buoni di Natura. La grande novità è che sarà disponibile all’assaggio la nuova caramella Herb- Caramel dal gusto unico. Naturalmente dolcificata grazie alla stevia, non contiene lattosio né glutine e ha una profumazione simile a quella del bergamotto grazie all’estratto della Melissa d’Oro, preziosa pianta svizzera. Le caramelle svizzere saranno presenti per tutta la durata della mostra per deliziare il palato di tutti i visitatori.

“Ricola incontra il pubblico con i suoi prodotti alle 13 erbe anche al Museo della Permanente. – racconta Luca Morari, Amministratore Delegato Divita srl, azienda che dal 2006 distribuisce la gamma di specialità Ricola in Italia. – “Siamo felici di prendere parte ad un progetto di mostra moderno e alternativo di grande coinvolgimento che si rivolge ad un esteso pubblico di appassionati di arte accompagnando i visitatori in un percorso sensoriale completo con il gusto delle nostre caramelle”.