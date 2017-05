Luca Seta: esce oggi il nuovo brano “Cuccioli di gnu”

Dopo aver presentato l’album d’esordio “In viaggio con Kerouac”, l’artista partirà da Roma con il “Cuccioli di gnu – Tour”

Esce oggi, venerdì 26 maggio, “Cuccioli di gnu” (distribuito da Believe Digital), il nuovo brano di Luca Seta. Il brano è accompagnato da un video, scritto e diretto da Luciano Fontana. Con la partecipazione straordinaria del giornalista Paolo Celata, è visibile da oggi su YouTube. Link al video: https://youtu.be/k9DG0G5TO_U

“Cuccioli di gnu” è scritto da Luca Seta e Gabriele Buonasorte, con la Produzione Esecutiva di Fabio Gelmi. Il brano è da oggi in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming.

“Quasi tutti quelli che ascoltano ‘Cuccioli di gnu’ pensano che io abbia dedicato una canzone ai bambini – racconta Luca Seta – ed in parte è vero, ma solo in parte. I Cuccioli di gnu siamo tutti noi. Noi che, proprio come i cuccioli, almeno una volta nella vita siamo rimasti ‘col muso in su a cercare una risposta’ alle nostre domande. Ma l’unica risposta è che il cielo è grande. E se in passato ho vissuto questo cielo grande con un senso di impotenza, ora lo vivo invece con un senso di possibilità e di meraviglia. Ed è per questo che, grazie anche alla musica di Gabriele Buonasorte, allegra, giocosa e splendidamente felice, per me, ‘Cuccioli di Gnu’ è pura e semplice Felicità”.

Il 31 maggio, poi, debutterà a Roma il “Cuccioli di gnu Tour”. L’evento con cui Luca Seta porterà sul palco il nuovo brano, oltre ai brani contenuti nel disco d’esordio “In viaggio con Kerouac”.

Queste le date del Tour al momento confermate:

31 maggio al Teatro Vascello di Roma;

6 giugno al Teatro Pro Loco di Borgosesia.

Luca Seta:

Nel 2008 Luca comincia a scrivere canzoni e lo fa insieme a un suo amico di infanzia, il musicista Alessandro Caldi. La vera svolta avviene dall’incontro con il compositore e produttore artistico Gabriele Buonasorte, titolare della GJ SOUND Music Agency. Da quel sodalizio nasce il progetto In viaggio con Kerouac, il suo album d’esordio, che esce nel novembre 2013. Al suo fianco Gabriele Buonasorte, sassofonista e compositore jazz, nel ruolo di arrangiatore e musicista, e quattro talentuosi musicisti, sempre di estrazione jazzistica: Saverio Federici (batteria), Mauro Gavini (basso), David Giacomini (chitarra) e Simone Maggio (pianoforte). La tournée che segue l’uscita dell’album parte a fine novembre 2013.