Luciano Ligabue riparte con il Tour “Made in Italy – Palasport 2017”

Luciano Ligabue: dal 4 settembre riparte il Tour “Made in Italy – Palasport 2017”. Da Rimini l’artista torna a presentare i successi dell’ultimo album

Riparte lunedì 4 settembre, dal “105 Stadium” di Rimini, il tour “Made in Italy – Palasport 2017”, che vede Luciano Ligabue protagonista dei palazzetti di tutta Italia per presentare alcuni brani dell’ultimo album “Made in Italy”, oltre ai suoi grandi successi.

Calendario completo del Tour:

4 settembre 105 Stadium di Rimini. Recupero del concerto 10 aprile.

6 settembre Pala Resega di Lugano. Recupero del concerto 12 maggio.

8 settembre Mediolanum Forum di Assago – Milano. Recupero del concerto 4 aprile.

9 settembre Mediolanum Forum di Assago – Milano. Recupero del concerto 5 aprile.

12 settembre PalaLottomatica di Roma. Recupero del concerto 12 aprile.

13 settembre PalaLottomatica di Roma. Recupero del concerto 13 aprile.

15 settembre PalaLottomatica di Roma. Recupero del concerto 19 maggio.

16 settembre PalaLottomatica di Roma. Recupero del concerto 20 maggio.

18 settembre PalaLottomatica di Roma. Recupero del concerto 21 maggio.

20 settembre Pala Florio di Bari. Recupero del concerto 23 maggio.

22 settembre Nelson Mandela Forum di Firenze. Recupero del concerto 22 marzo.

23 settembre Nelson Mandela Forum di Firenze. Recupero del concerto 23 marzo.

25 settembre 105 Stadium di Genova. Recupero del concerto 25 marzo.

26 settembre 105 Stadium di Genova. Recupero del concerto 26 marzo.

28 settembre Pala Bigi di Reggio Emilia. Recupero del concerto 27 aprile.

30 settembre Fiera di Brescia. Recupero del concerto 1 aprile.

Le date di ottobre 2017:

1 ottobre Fiera di Brescia. Recupero del concerto 2 aprile.

3 ottobre Pala Arrex di Jesolo (Venezia). Recupero del concerto 26 aprile.

5 ottobre Zoppas Arena di Conegliano (Treviso). Recupero del concerto 9 maggio.

7 ottobre Pala Onda di Bolzano. Recupero del concerto 19 aprile.

10 ottobre Pala Alpitour di Torino. Recupero del concerto del 28 marzo.

11 ottobre Pala Alpitour di Torino. Recupero del concerto 29 marzo.

13 ottobre Pala Bam di Mantova. Recupero del concerto 6 maggio.

14 ottobre Pala Bam di Mantova. Recupero del concerto 7 maggio.

16 ottobre Pala Prometeo di Ancona. Recupero del concerto 24 aprile.

18 ottobre Adriatic Arena di Pesaro. Recupero del concerto 20 marzo.

20 ottobre Arena Spettacoli PD Fiere di Padova. Recupero del concerto 21 aprile.

21 ottobre Arena Spettacoli PD Fiere di Padova. Recupero del concerto 22 aprile.

23 ottobre Pala Rubini Alma Arena di Trieste. Recupero del concerto 28 aprile.

24 ottobre Pala Rubini Alma Arena di Trieste. Recupero del concerto 29 aprile.

27 ottobre Unipol Arena di Bologna. Recupero del concerto 7 aprile.

28 ottobre Unipol Arena di Bologna. Recupero del concerto 8 aprile.

3 novembre Fiera “Padiglione E” di Cagliari. Recupero del concerto 26 maggio.

4 novembre Fiera “Padiglione E” di Cagliari. Recupero del concerto 26 maggio.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti.