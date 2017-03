“Luciano Pavarotti – 10° Anniversario” il 6 settembre all’Arena di Verona

Aperte le prevendite per l’evento che ricorda un grande tenore italiano a dieci anni dalla sua scomparsa

Dalle ore 11:00 di oggi giovedì 16 marzo, sui siti www.fepgroup.it e www.ticketone.it e presso i punti vendita abituali TicketOne, sono disponibili le prevendite per “Luciano Pavarotti – 10° Anniversario”, il concerto – evento che si terrà il 6 settembre nella splendida Arena di Verona, per commemorare il grande tenore italiano a dieci anni dalla sua scomparsa.

I primi cantanti ad accettare l’invito a rendere omaggio al Maestro Pavarotti sono le stelle della lirica Placido Domingo e Josè Carreras, i colleghi che più volte hanno condiviso la scena con l’amico italiano. Infatti questi tre grandi artisti, insieme come I Tre Tenori, hanno letteralmente cambiato l’idea e la percezione della lirica in tutto il mondo, portando la musica del melodramma dei più famosi compositori ai quattro angoli del pianeta. I Tre Tenori erano legati da una profonda e affettuosa amicizia e Domingo e Carreras onoreranno la memoria di questo legame con la loro partecipazione al concerto.

L’evento è organizzato dalla Fondazione Luciano Pavarotti e Friends & Partners, insieme a Universal Music Group, all’interno della cornice dell’anfiteatro romano internazionalmente conosciuto per le sue grandiose produzioni d’opera, nonché per i concerti di grandi artisti pop, con lo scopo di onorare uno degli artisti più amati e leggendari del nostro panorama musicale. Una parte del ricavato del concerto sarà devoluto in beneficenza.

INFO: www.lucianopavarottifoundation.com