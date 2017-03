M Social Magazine: il nuovo mensile dedicato a musica, spettacolo, social e attualità “dove il protagonista sei tu”

MILANO – M Social Magazine è la nuova rivista mensile cartacea distribuita da Press-Di Mondadori e disponibile in tutte le edicole a partire dal 16 marzo. Nata dall’idea di AB Media, casa editrice già nota sul fronte dei format televisivi, M Social Magazine punta a essere un nuovo riferimento per il mondo della musica, dello spettacolo e dei social, senza mai trascurare l’attualità.

La sezione MUSICA tratterà di cantanti internazionali ed italiani, emergenti e non, di autori e compositori, di classifiche e di tour. Il punta di forza di ogni numero sarà uno “speciale” in cui verrà approfondita la vita professionale e la carriera di un artista; così come il protagonista del numero di lancio sarà Tiziano Ferro che, attraverso contenuti esclusivi ed inediti, ripercorrerà la sua carriera, dagli esordi all’odierno successo internazionale.

La sezione SPETTACOLO sarà invece dedicata agli eventi, alla televisione, al teatro nazionale, al cinema italiano e internazionale con le novità in arrivo, i personaggi più amati dal pubblico e i protagonisti della scena.

La parte SOCIAL, #msocialmagazine #msm, vera innovazione del magazine, indagherà il mondo del web e dei social network raccontando le storie delle webstar, youtuber e influencer del momento. Per ogni artista o argomento saranno specificati i canali e i profili di approfondimento e, tramite QR Code sarà possibile accedere a tanti interessanti contenuti inediti.

Nell’area ATTUALITÀ faranno da padrone numerose rubriche che tratteranno temi di curiosità e approfondimenti sociali, città da visitare, libri da leggere, tecnologia e molto altro.

Tra le firme vi sono tanti giornalisti che da anni si occupano di musica e spettacolo e rubriche a cura di personaggi dello showbiz e di esperti. In particolare Simone Di Matteo (ex concorrente di Pechino Express, scrittore e personaggio televisivo) curerà la rubrica “L’irriverente”, così come la pagina de “L’antropologo” della mente sarà a cura del Prof. Alessandro Bertirotti (docente universitario, scrittore e personaggio pubblico).

Perché fare una rivista così? “Perché siamo intraprendenti e audaci – dice il Direttore Responsabile Monica Landro – perché ci piace la musica, perché ci piace il mondo dello spettacolo e perché siamo convinti che il pubblico si possa affezionare ad una rivista così puntale e dettagliata! Siamo tutti tecnici del mestiere. Io mi occupo di musica da molti anni e anche di teatro, così come i redattori che incontrerete sfogliando le pagine della rivista sono legati al mondo che vogliamo raccontare, e questo ci avvantaggia”.

“Su M Social Magazine il protagonista sei Tu”, questo lo slogan del giornale. Da qui la volontà di costruire il giornale con il supporto diretto della gente che potrà interagire con la redazione e suggerire argomenti di interesse o artisti e personaggi da intervistare. È il caso della rubrica “Selezionati da voi”, in cui saranno proprio i fans a suggerire di chi parlare come ad esempio Alessandra Amoroso, presente sul primo numero.