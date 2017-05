Mannarino al Postepay Sound Rock in Roma giovedì 6 luglio

Dopo il successo dell'”Apriti Cielo Tour” Mannarino live all’Ippodromo delle Capannelle per un concerto dal sapore della grande festa d’inizio estate

La tournée estiva di Mannarino partirà il 1° luglio e farà tappa nelle principali città e Festival d’Italia. Tra questi il Postepay Sound Rock in Roma, il palcoscenico di “Roma – Rio”, evento speciale del tour, in programma il 6 luglio all’Ippodromo delle Capannelle. Apertura porte: ore 16.00. Inizio concerti: ore 19.00.

ROMA – RIO:

Sarà una lunga festa musicale con tanti ospiti che già dalle ore 19:00 si alterneranno sul palco: dall’Orchestraccia, punto di riferimento della scena musicale romana, al gruppo brasiliano di Rogê, nuova generazione del cantautorato brasiliano, passando per il progetto della giovane artista romana Lavinia Mancusi (che già in passato ha collaborato con Mannarino), fino alle principali scuole di percussioni brasiliane, batuqueiros, insediate a Roma.

La serata si concluderà con il concerto di Mannarino, sul palco con un rinnovato set, insieme alla sua band composta da 12 straordinari musicisti che si accompagneranno con oltre 30 strumenti provenienti da tutto il mondo e un concerto che porterà a Roma tutti i colori del Brasile.

Alle percussioni il brasiliano Mauro Refosco che nella sua carriera ha calcato i palchi di artisti internazionali come David Byrne, Red Hot Chili Peppers e fa parte delle band Atoms for Peace e Forrò in the Dark; alla batteria Puccio Panettieri, tra i migliori italiani in circolazione.

Con Mannarino sul palco anche la sua band storica: Mauro Menegazzi alle tastiere, fisarmonica e programming; al basso e contrabbasso Nicolò Pagani e alla chitarra Alessandro Chimienti. Alla sezione fiati Renato Vecchio e Antonino Vitali. Giovanni Risitano e Paolo Ceccarelli chitarre e cavaquinho. Infine ai cori Simona Sciacca, con Mannarino sin dal primo album Bar Della Rabbia, Ylenia Sciacca e Azzurra Sciacca.

Biglietti:

I biglietti sono in vendita su Postepayrockinroma.com, Ticketone.it, Postepaysound.it, BoxOffice Lazio, Etes, Booking Show e nei punti vendita Ticketone.

Prezzo biglietto:

Posto unico intero: € 25.00 + 3.75 d.p.

Info e Contatti: www.postepayrockinroma.com e www.postepaysound.it