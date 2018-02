Marco d’Elia da Mister Italia a Miami per Mister Model International

PESCHIERA DEL GARDA (VR) – È Marco D’Elia, 20enne di Peschiera del Garda (VR), il modello che tra i concorrenti di Mister Italia è stato prescelto da una commissione internazionale quale rappresentante italiano che parteciperà nei prossimi giorni a Miami (USA) alla Finale Mondiale di Mister Model International. La manifestazione si terrà il 10 marzo presso il celebre “James L Knight Centre” e si inserisce all’interno del “Men’s Fashion Week Miami”.

Vi parteciperanno circa 40 concorrenti di età compresa tra i 18 e i 33 anni e provenienti da altrettante nazioni che, a suon di sfilate, si contenderanno l’ambita fascia. Nei 12 giorni di permanenza a Miami non ci sono in programma solo sfilate, l’organizzazione americana ha previsto anche visite guidate della città, un incontro con docenti e studenti della locale Università e momenti di relax nella spiaggia della celebre località turistica californiana preferita dai divi del cinema e del mondo della moda mondiale.

Marco, che già da un paio d’anni fa il modello nel nord est, nei mesi scorsi ha partecipato e vinto una selezione di Mister Italia organizzata dall’agente per il Veneto Stefano Ciffo al Madà di Isola Vicentina (VI). Il neo “Mister Model Italia” ha 20 anni, è alto 187, capelli castano chiaro lunghi e ricci, occhi nocciola. Oltre a fare il modello è iscritto all’Università di Verona alla facoltà di scienze della comunicazione, ha come sport preferito e praticato il nuoto, non è un appassionato di calcio.

I suoi personaggi preferiti sono Eminen per la canzone, Will Smith e Chris Hemsworth per il cinema, per lo sport il famoso nuotatore Ryan Lochte. Il fatto di collegare Mister Italia ai maggiori concorsi internazionali è una prerogativa del concorso nato nel 1983 e che ha già da anni individua tra i suoi Mister i concorrenti/portabandiera italiani per i maggiori contest mondiali.

Nelle scorse stagioni i partecipanti a Mister Italia hanno già rappresentato il “bel paese” a Mister Mondo, Mister International, Mister Ocean, Mister Global e altri ancora, piazzandosi a dei livelli molto alti nella classifica. Vinicio Modolo – Mister International 2016 si è piazzato 3° assoluto, Andrea Luceri Mister Italia 2015 ha vinto la fascia di Mister Telegenic, Andrea Biondo a Mister United Ambassador si è piazzato 2°, Giuseppe Esposito a Mister Ocean si è piazzato al 6° posto tra 80 concorrenti.