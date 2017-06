Marco Masini: dal 15 giugno il Tour Estivo di “Spostato di un secondo”

A grande richiesta proseguono i concerti dell’artista per presentare il nuovo album “Spostato di un secondo”

Marco Masini porta i suoi nuovi brani dalle sonorità electro pop dal vivo nelle città di tutta Italia! Dopo il successo della prima parte del tour, i concerti ripartono dal 15 giugno.

GUARDA LA FOTOGALLERY DEL LIVE DI PESCARA

Queste le prime date confermate del Tour estivo:

15 giugno in Piazza Aldo Moro a San Paolo Di Civitate (FG);

1 luglio al Centro Commerciale Le Sorgenti di Frosinone;

7 luglio in Piazza San Vincenzo a Camerota (SA);

16 luglio in Località Foro a Francavilla a Mare (CH);

23 luglio al Festival Alpha a Varallo Sesia (VC);

28 luglio in Piazza 19 Ottobre a Alife (CE);

29 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica di Roma;

31 luglio in Piazza Roma a Volturana Irpina (AV);

4 agosto in Piazza Matteotti a Longobucco (CS);

13 agosto in Villa Bertelli a Forte dei Marmi (LU);

16 agosto all’Arena Giardino Del Principe a Loano (SV);

19 agosto in piazza a Orgosolo (NU);

21 agosto in piazza a Grottaminarda (AV);

25 agosto in Piazzale Giotto a Palermo.

Le prevendite sono disponibili su Ticketone.it, nei punti vendita e nelle prevendite abituali.

Inoltre, il 24 giugno Marco Masini si esibirà a Seraing (Belgio) al Grand Place De La Poste, in occasione del Festival Italiano.

Marco Masini è accompagnato dalla sua band composta da Massimiliano Agati (batteria), Cesare Chiodo (basso), Antonio Iammarino (tastiere), Alessandro Magnalasche (chitarra elettrica ed acustica) e Stefano Cerisoli (chitarra elettrica ed acustica).

È in radio “Tu non esisti”, il secondo singolo estratto dal suo nuovo album di inediti “Spostato di un secondo” (Sony Music Italy). “Tu non esisti” rilegge la reazione dell’uomo che viene lasciato, già raccontata nella famosa “Bella stronza”, con più maturità.

L’album “Spostato di un secondo” è disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e sulle principali piattaforme streaming. In questo disco variegato e moderno, il tema centrale è la rilettura del tempo trascorso senza nostalgia ma con consapevolezza.

Tracklist dell’album “Spostato di un secondo”: