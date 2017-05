Marco Mengoni: dal 2 giugno in radio e digital store Onde (Sondr Remix)

Il brano anticipa il pre-order di “Onde” EP disponibile nella versione integrale dal 16 giugno

L’estate 2017 si aprirà ufficialmente venerdì 2 giugno con Marco Mengoni e la release di “Onde” (Sondr Remix). Primo brano del cantautore disponibile in contemporanea sulle piattaforme digitali di tutta Europa e in rotazione radiofonica.

“Onde” è tratto da Marco Mengoni Live, l’ultimo lavoro certificato platino. Porta le firme di Marco e Niccolò Contessa, alla prima collaborazione con Mengoni.

Questa versione vede protagonisti i londinesi Sondr, due produttori che hanno già lavorato, tra gli altri, con Lana Del Rey e Meghan Trainor, secondo Billboard autori di uno degli 8 migliori remix di Castle on the hill di Ed Sheeran.

Primo lyric video di Marco Mengoni:

Venerdì 9 giugno è invece la data della release europea del lyric video. Il cantante compare nella clip attraverso diverse prospettive e su sfondi in continuo cambiamento. Un interno giorno mentre balla, uno scenario metropolitano e poi durante una corsa in spiaggia, in una sequenza di immagini in continua corrispondenza con il ritmo del brano.

In uscita nella versione integrale il 16 giugno in tutta Europa su tutti gli store digitali, da questo venerdì sarà possibile accedere al pre-order digitale di ONDE EP, che oltre a questa prima versione e a quella originale conterrà tre remix aggiuntivi: Filatov&Karas Remix, i due dj che hanno determinato il successo di Don’t be so shy di Imany, Tim Bell Remix, importante produttore house e progressive californiano e Ndpc Remix, giovani promesse italiane della dance che hanno già collaborato con nomi importanti a livello internazionale.

Mengoni Live:

Dopo l’incredibile successo di #MENGONILIVE2016 tra Europa e Italia, Marco torna sul palco di tre festival internazionali: Live at Sunset (21 luglio), Heitere Open Air (13 agosto) e Zeltfestival Ruhr (29 agosto).

Tracklist di Onde EP: