Mariah Carey, la sua casa discografica Butterfly Mc Records firma una joint venture con Epic Records

MILANO – La mega-star multi-platino Mariah Carey, l’artista donna che ha venduto di più nella storia con 18 hit al #1 nella classifica Hot 100, ha firmato un’esclusiva partnership tra la sua casa discografica, la Butterfly MC Records, e la Epic Records, divisione della Sony Music Entertainment, e ha annunciato l’uscita di un nuovo album verso la fine di quest’anno.

Così ha commentato LA Reid, presidente e CEO della Epic: ”Per continuare a lavorare per Mariah Carey apro un nuovo capitolo della mia carriera. Il talento incomparabile di Mariah e la sua estensione vocale leggendaria si sposano alla perfezione con la sua genialità come cantautrice, produttrice e performer. Non vedo l’ora di continuare a lavorare in prima persona per il successo di Mariah nei prossimi anni”.

“Io ci sto mettendo tutto il mio cuore e tutta la mia anima per creare nuova musica”, ha dichiarato Mariah, “sono veramente eccitata per questo nuovo capitolo e perché continuerò a lavorare per coloro che amo”. L’annuncio di oggi prolunga l’accordo di lunga durata tra la Epic e Mariah, che aveva già personalmente firmato con l’etichetta di LA Reid nel 2015.

Mariah aveva già concluso un ottimo 2016 dal punto di vista della sua carriera con un tour internazionale sold-out (The Sweet Sweet Fantasy Tour), una docu-series (Mariah’s World on E!), una presenza fissa a Las Vegas molto apprezzata dalla critica e numerose apparizioni in film e in tv. Mariah ha anche programmato di tornare a Las Vegas a luglio e inizierà un tour estivo in Nord America con Lionel Richie.