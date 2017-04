Marla Maples ballerina per una notte a ‘Ballando con le stelle’

ROMA – Stasera, 8 aprile, settimo appuntamento con l’avvincente dance show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci: Ballando con le stelle. I riflettori si accendono anche questa settimana sulle coppie in gara, li vedrete cimentarsi in nuove e originali coreografie, per dimostrare tutti i loro progressi sulla pista da ballo. I Vip esclusi solo momentaneamente dalla competizione, in questa puntata avranno la possibilità di esibirsi nuovamente, di fronte a Giuria e pubblico, per rientrare in gara e proseguire il cammino verso la finalissima del 29 aprile.

Questo sabato, dopo anni di corteggiamento, ha finalmente accettato l’invito della conduttrice di Rai Uno, un personaggio di fama internazionale: Marla Maples. L’ex moglie del Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, sarà lei la “Ballerina per una notte” di questa puntata. Ex modella e attrice, oggi è diventata una guru del lifestyle, continuando a dedicarsi alla filantropia e alla beneficenza.

Per l’ex miss Georgia è il momento di cimentarsi in una nuova sfida, sulla pista di “Ballando con le stelle”.Marla affronterà un vero e proprio “tour de force” imparando in poche ore, una coreografia realizzata per lei, da eseguire durante la diretta del programma. L’esibizione verrà valutata dalla Giuria presente in studio. Il punteggio così ottenuto, sarà molto utile a una delle coppie in gara aiutandola a migliorare la classifica finale. Appuntamento, alle 20.35, con Marla Maples sulla pista di Ballando con le Stelle, dove non mancheranno le incursioni nel mondo social di Valerio Scanu, e i commenti a bordo pista della nota criminologa, Roberta Bruzzone.

Per tutta la puntata vedremo volteggiare i concorrenti in gara, sfidandosi a passo di danza: Oney Tapia – Veera Kinnunen; Martin Castrogiovanni – Sara Di Vaira; Antonio Palmese – Samanta Togni; Simone Montedoro – Alessandra Tripoli; Fabio Basile – Anastasia Kuzmina; Giuliana De Sio – Maykel Fonts; Alba Parietti – Marcello Nuzio; Xenya – Raimondo Todaro.

Guidati dai rispettivi maestri, i concorrenti si metteranno alla prova con diversi stili di danza: cha cha cha, tango, valzer, jive, rumba, paso doble, salsa, rumba, merengue e qickstep. A giudicare le loro performance sarà, ancora, l’inflessibile giuria presente in studio composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata dall’inossidabile Carolyn Smith. L’ultima parola, comunque, spetta al pubblico che segue da casa la trasmissione che, attraverso il Televoto decreterà, di volta in volta, la coppia eliminata attraverso i numeri: 894.001 da telefono fisso, e sms 475.475.1 da telefono mobile.

Ma le sorprese a Ballando con le stelle, non finiscono mai, anche stasera torna il torneo Ballando con te, dedicato alla gente comune, ci sarà quindi spazio per stili e balli diversi. Si sfideranno questa sera: il gruppo dei Freshpopa Crew, capitanati dal ballerino domenicano Ciquito e la giovanissima Matilde Macinai, capitanata dal ballerino Valerio La Pietra.

La colonna sonora della serata e’ affidata alla Big Band di Paolo Belli che con la sua irresistibile vitalità accompagnerà sulla pista da ballo le coppie in gara. Per tutti coloro che desiderano avere notizie particolareggiate sulla trasmissione, ricordiamo che è attivo il sito del programma www.ballandoconlestelle.rai.it, dove è possibile trovare informazioni sui vip, sui maestri di ballo, sulla giuria e sulle singole puntate della trasmissione.