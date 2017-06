Massaroni Pianoforti Live a Roma il 21 giugno sul tetto del Lanificio

Il cantautonomo di Voghera torna a Roma per un concerto full band sul tetto di FERIA

Massaroni Pianoforti salirà sul palco di FERIA, Lanificio in Via di Pietralata a Roma, Mercoledì 21 giugno – ore 21.00. Ingresso gratuito. Ad accompagnare l’artista Stefano Bergonzi alla chitarra, Andrea Garavelli al basso e Alessandro Ferrari alla batteria.

Massaroni Pianoforti è attualmente impegnato nel tour di presentazione del suo terzo disco “Giu”. Quattordici brani in cui si definisce il percorso di un cantautore dalle grandi potenzialità, capace di emozionare e far sorridere.

BIO MASSARONI PIANOFORTI

Gianluca nasce nel Novembre del ’76 a Voghera. Trascorre l’infanzia traslocando spesso nei dintorni della città, poi si emancipa dentro un garage che ribattezza ‘moncolocale rosso’ facendo il trasportatore e l’accordatore di pianoforti nella ditta di famiglia (Massaroni Pianoforti).

Inizia ufficialmente la sua attività artistica nel 2006 partecipando con il brano “Le case in Costruzione” al Musicultura Festival e vincendo sia il premio della critica che il premio per il miglior testo. Il 2013 lo vedrà di nuovo dentro la cornice dello Sferisterio di Macerata tra gli 8 finalisti del Musicultura Festival con il brano “Lavanderia a gettoni”.

Nel 2007 figura con un brano inedito dal titolo “Canzone d’autore” nella compilation di tracce B-Side scelte da Alessio Bertallot. Nello stesso anno avviene l’incontro con Eros Ramazzotti che ascoltandolo su Radio DeeJay – B-Side – decide di contattarlo e di produrre il suo disco d’esordio dal titolo “L’Amore Altrove” uscito in Ottobre del 2009.

Nel 2011 partecipa in solitaria al concorso Martelive superando la selezione regionale in Lombardia. In quel periodo si esibisce spesso a Spazio Musica, storico locale pavese, aprendo i concerti di band e cantautori. OfflagaDiscoPax, Andrea Chimenti, Roberto Dellera, Umberto Maria Giardini, Marta Sui Tubi. Nel 2013 è tra i primi artisti a tentare la scommessa crowdfunding sul portale musicraiser.it.

La raccolta di fondi gli offre l’opportunità di registrare il suo secondo disco – stavolta col nome d’arte Massaroni Pianoforti – con il supporto di Cesare Malfatti (La Crus) e Maurizio D’Aniello. Si intitola “Non date il salame ai corvi”, edizioni BMG e distribuito da Universal. Nel 2016 ritenta il percorso indipendente del crowdfunding che lo porterà ad incidere il nuovo disco, dal titolo “GIU”, uscito il 1° Gennaio 2017.

FERIA. On Y Va!

Aperitivi • Cucina • Cocktail Bar • Dj Set & Live Set • Giostre. Da venerdì 19 maggio al 30 settembre 2017. Tutti i giorni dalle 18.30 alle 02.00 di notte. @TETTO DEL LANIFICIO Via di Pietralata, 159/A – Roma, 3° piano.