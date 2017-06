Michele Sergianni: dal 16 giugno in radio il nuovo brano “Giramor”

Il nuovo brano del cantautore 19enne è già disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming

Da venerdì 16 giugno sarà in rotazione radiofonica “Giramor” (distribuzione A1 Entertainment). Il brano scritto da Michele Sergianni insieme a Davide Fraraccio, è un’esplosione di allegria da ballare in riva al mare. Un brano fresco e solare, dai ritmi spagnoleggianti e perfetto per l’estate.

Le atmosfere del brano prendono vita nel video, diretto da Daniele Comelli, tra chitarre e balli sulla spiaggia.

“Ascolta sempre la voce del tuo cuore – racconta Michele Sergianni in merito al brano – perché nessuno potrà mai farla tacere. Basta poco per essere felici, perché solo l’amore fa girare il mondo”.

MICHELE SERGIANNI

Nasce a Roma il 10 gennaio 1998. Inizia a studiare pianoforte all’età di 7 anni, frequentando il Conservatorio del Santa Cecilia di Roma. Il 2012 è l’anno dell’esordio. Michele si esibisce all’Auditorium Parco della Musica di Roma, nel Concerto dei 101 pianisti, al fianco del celebre Maestro Lang Lang. Tra le esperienze ci sono già le partecipazioni alle ultime due edizioni di Area Sanremo, ed al Festival “Voci Nuove Volti Nuovi Castrocaro Terme e Terra del Sole”. Sempre alla ricerca di una sua personale identità artistica, Michele inizia a comporre e a sperimentare nuove formule musicali e ritmiche vocali, che danno carattere a un beat box di nuova tendenza. Attualmente Michele Sergianni sta lavorando al suo primo album.