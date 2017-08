Migranti: il ministro Minniti in Friuli Venezia Giulia il 5 settembre

TRIESTE – Il ministro dell’Interno, Marco Minniti , sarà in Friuli Venezia Giulia il primo 5 settembre “per fare il punto con i prefetti e le forze dell’ordine” sulla situazione dei migranti in regione.

Lo ha reso noto, in serata, la Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, riferendo che Minniti “ha risposto positivamente all’invito della Regione” che nei giorni scorsi gli aveva inviato una lettera per rappresentare la situazione dei migranti in regione, con particolare riferimento a quella “complessa di Gorizia e del suo territorio”.