La Band Minus One apre i concerti di Glenn Hughes dei Deep Purple

La rock band cipriota aprirà i concerti di Bologna (17/02), Milano (19/02)

I Minus One, la rock band cipriota capitanata dall’italo-francesce François Micheletto, tornano ad esibirsi dal vivo in Italia. Dopo l’atteso concerto di Vienna, i “ciprioti col cuore in Italia” tornano nel nostro paese per aprire i concerti di Glenn Hughes, ex bassista e cantante dei leggendari Deep Purple: il 17 febbraio a Bologna (Zona Roveri) e il 19 febbraio a Milano (Serraglio).

Durante lo show la band presenterà in anteprima il nuovo lavoro dal titolo “The Bologna Session”. Registrato a novembre scorso presso la storica Fonoprint, l’EP contiene 4 brani: Cold, Mercy, Invincible e 130 Degree, ed è disponibile in tutti gli store digitali.

“Bologna è una città fantastica – dichiarano i Minus One – e siamo felicissimi di poterci suonare domani 17 febbraio nel club Zona Roveri, dove apriremo per il mitico Glenn Hughes,“The Voice of Rock”. Il periodo che abbiamo trascorso nello studio per registrare le canzoni è stato come sempre molto intenso, ma era davvero piacevole alla fine della giornata infilarci per le vie del centro ed apprezzare la vita notturna locale…. La città è davvero bella e ci è rimasta nel cuore, per questo abbiamo dedicato il mini CD a lei”.

Minus One

Dopo il successo all’Eurovision nel maggio scorso con “Alter Ego” (brano firmato dalla band insieme al grande Thomas G:Son, che ha superato i 4milioni di visualizzazioni su Youtube), non si sono mai fermati e hanno girato l’Europa in lungo e in largo raccogliendo consensi sia da parte del pubblico che della stampa, che li ha accolti con grande entusiasmo e calore ovunque. Prossime tappe, dopo i due live in Italia, sono Madrid (Hard Rock Cafè, il 23 febbraio) e Nicosia (Downtown Live, il 25 febbraio).

I Minus One sono attivi dal 2009. Il loro frontman, François Micheletto (di origine venete) ha partecipato al programma TV “La plus belle voix”, la versione francese di The Voice, nella squadra di Florent Pagny, big della musica francese. Alla guida della band, un manager italiano d’eccezione, l’ingegnere Giampiero Soncini.

La band è formata da:

Francois Micheletto: voce; Harrys Pari: chitarra; Constantinos Amerikanos: voce, chitarra; Antonis Loizides: basso; Chris J: batteria

PROSSIMI CONCERTI

16/02 a Vienna (AT) – Simm City; 17/02 a Bologna (IT) – Zona Roveri; 19/02 a Milano (IT) – Serraglio; 23/02 a Madrid (ES) – Hard Rock Cafe; 25/02 Nicosia (CY) – Downtown Live.