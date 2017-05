Morgan al Festival della Bellezza: Concerto omaggio a David Bowie

Da Space Oddity a Life on Mars? e Heroes lo spirito del grande artista in uno show visionario, sofisticato, romantico e futurista

Il 5 giugno al Teatro Romano di Verona, Morgan veste i panni del Duca Bianco. L’artista debutta al Festival della Bellezza, la prestigiosa manifestazione veronese sui “maestri dello spirito”. Ispirata a Shakespeare, Dante e Mozart, tra gli eventi un omaggio-spettacolo alla grande rockstar britannica David Bowie, scomparsa lo scorso anno.

Morgan creerà un caleidoscopio di rock, teatro e trasformismo, dando nuove forme al repertorio del Duca Bianco. Una rilettura dei suoi classici più belli e anche dei brani più ricercati, rinnovando lo spirito visionario, sofisticato, romantico e futurista.

Molte le similarità non solo musicali tra i due artisti che il tributo di Morgan mette in rilievo. Morgan era sulle sue tracce quando negli anni Ottanta orbitava tra il pentagramma New Romantic e la passione per i sintetizzatori, poi l’ha preceduto sul palco con il suo gruppo, ora lo commemora in un concerto che ne ravviva lo splendore.

“Per me Bowie – racconta Morgan – rappresenta un modello di creatività libera ed estrema, una cosa che nessuno ha più il coraggio di fare. Essere obliquo e trasversale, portare Stockhausen nel rock. Bowie era suono e immagine assieme. Oggi è scontato che il rock sia anche teatro, allora no”.

Festival della Bellezza:

L’evento è uno degli appuntamenti del Festival della Bellezza, manifestazione che per qualità e partecipazione si è affermata tra le principali a livello nazionale, con oltre 50.000 presenze, teatri esauriti, eventi ideati per il festival in format teatrale, concerti e spettacoli in anteprima nazionale, in contesti unici per storia e suggestione come il Teatro Romano, il rinascimentale Giardino Giusti e l’Arena. Tra gli altri ospiti già annunciati, in scena dall’1 all’11 giugno, Toni Servillo, Ute Lemper, Goran Bregovic, Vittorio Sgarbi, Massimo Cacciari, Philippe Daverio, Federico Buffa, Umberto Galimberti, Vinicio Capossela; il 30 e 31 agosto Ennio Morricone nei suoi ultimi concerti all’Arena di Verona.

Il festival, promosso dal Comune di Verona, è organizzato dall’associazione Idem. Direttore arrtistico è Alcide Marchioro.

Biglietti sui circuiti Ticketone e Geticket – online su www.geticket.it e www.ticketone.it.

INFO: www.festivalbellezza.it