Morrissey: esce il 17 novembre il nuovo album ‘Low in High-School’, preceduto da un tour negli USA

LONDRA – ‘Low in High-School’ sarà il primo album in studio di Morrissey dal 2014 e il suo debutto per BMG. L’album vedrà BMG collaborare con Morrissey sulla nuova pubblicazione e sul lancio della sua nuova etichetta, Etienne Records. Low in High-School è stato registrato presso La Fabrique Studios in Francia e il Forum Music Village di Roma. Il disco è stato prodotto da Joe Chiccarelli (che ha lavorato con Frank Zappa, The Strokes, Beck e The White Stripes per citarne alcuni).