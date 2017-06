Morto escursionista sul versante teramano del Gran Sasso

PIETRACAMELA (TERAMO) – Un escursionista è morto sul versante teramano del Gran Sasso. Il corpo è stato recuperato con l’elisoccorso del 118 dell’Aquila con a bordo un tecnico del soccorso alpino. L’incidente è avvenuto al ghiacciaio del Calderone, al Corno Grande. Dalle prime informazioni l’escursionista sarebbe scivolato per 200-300 metri.

L’allarme è stato lanciato al 118 dall’amico che era con lui. Quando i medici sono giunti sul luogo dell’incidente, hanno solo potuto accertare il decesso dell’uomo.

Sul posto anche una squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) per recuperare il compagno in visibile stato di shock. Non si conoscono ancora le generalità dei due escursionisti.