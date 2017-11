Movimento animalista, sondaggio Ipr marketing: può arrivare al 3,5%

ROMA – Il sondaggio di IPR Marketing, presentato da Bianca Berlinguer durante l’ultima puntata di ‘Carta Bianca’ su Raitre, attribuisce al Movimento animalista, fondato e presieduto dall’on. Michela Vittoria Brambilla (foto), l’1,5 per cento di voti ‘certi’.

Secondo l’istituto diretto da Antonio Noto, inoltre, un altro 2 per cento del campione ‘prende in considerazione’ la possibilità di votare per il Movimento Animalista, il che porta ben al 3,5 per cento – cioè sopra lo sbarramento previsto dalla legge elettorale per l’ingresso in Parlamento – il totale ‘potenziale” dei consensi.