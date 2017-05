I Muse pubblicano il nuovo singolo ‘Dig Down’

LONDRA – I Muse hanno pubblicato il nuovo singolo ‘Dig Down’, già disponibile in streaming e download, dopo il successo del loro precedente album ‘Drones’ uscito nel 2015 (certificato Oro in Italia) che li ha visti protagonisti di ben 6 date soldout al Mediolanum Forum di Milano lo scorso anno.

Il brano parla di unità e sopravvivenza, di combattere per ciò che è giusto nonostante le spalle al muro. ‘Dig Down’ è stato co-prodotto da Mike Elizondo e dai Muse e mixato da Spike Stent.

Il singolo è accompagnato da un video carico d’azione, diretto da Lance Drake e con la partecipazione straordinaria di Lauren Wasser.

Matt Bellamy ha dichiarato: “Mentre scrivevo ‘Dig Down’, quello che volevo comunicare era un messaggio di positività, di contrastare la negatività corrente nel mondo e offrire ispirazione, ottimismo e speranza alla gente, per combattere per le cause in cui si crede. Perchè noi, come individui, possiamo scegliere di cambiare il mondo se lo vogliamo”.

Lance Drake ha detto del video: “Il brano parla di sopravvivenza e di combattere le negatività: quando l’ho ascoltato, ho subito capito di voler fare un video carico di azione. Ho sentito parlare di Lauren circa un anno fa, ho letto la sua storia e mi ha colpito talmente tanto che è da allora che desideravo lavorare con lei. La forza della canzone mi ha fatto pensare a Lauren… quindi ho scritto la sceneggiatura basandomi sulla sua storia e di come abbia superato tutte le avversità”.