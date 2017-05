Nada, Lele, Diodato e The Bastard Sons Of Dioniso per ‘Voci per la Libertà’

ROSOLINA MARE (RO) – Nada, Lele, Diodato, The Bastard Sons Of Dioniso: un cartellone quantomai variegato quello della nuova edizione di Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty, il festival che collega musica e diritti umani e che si svolge dal 20 al 23 luglio a Rosolina Mare (RO).

Si tratta di una tappa importante nella storia della manifestazione: da una parte perché tocca il traguardo della 20a edizione e dall’altra perché Voci per la libertà da quest’anno diventa parte di una rassegna più ampia, Arte per la libertà. Da qui nasce un calendario ricco di eventi, suddivisi fra musica, arte, cinema e teatro, che ha preso il via ad aprile e continuerà sino a settembre in provincia di Rovigo.

Il clou di Arte per la Libertà è come sempre Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty, la quattro giorni di Rosolina Mare: grandi ospiti si alternano sul palco insieme a band emergenti da tutta Italia in concorso per il “Premio Amnesty International Italia Emergenti”, dedicato ai migliori brani legati alla Dichiarazione universale dei diritti umani.

Ad aprire il festival giovedì 20 Luglio gli Psycodrummers, gruppo di percussionisti dal forte impatto live; a chiuderla i The Bastard Sons Of Dioniso, giovane band trentina rivelazione a X-Factor 2009. Durante la serata, si inaugurano due installazioni: la prima dal titolo “Inalienabile”, progetto a cura di PianoB legata al rapporto tra musica e diritti umani, un alternarsi di fotografie, voci e video, unito alla testimonianza di musicisti come Francesco Guccini, Fiorella Mannoia, Carmen Consoli e molti altri. La seconda è “SOS – Save our souls” di Achilleas Souras, installazione costruita e assemblata con centinaia di giubbotti salvagente abbandonati sulle coste dell’Isola di Lesbo dai migranti.

Venerdì 21 luglio si svolge la prima delle due semifinali del concorso. In veste di ospite si esibisce Diodato, uno dei più talentuosi giovani cantautori italiani giunto alla notorietà nel 2014 attraverso il Festival di Sanremo e alle numerose partecipazioni a “Che tempo che fa”. È da poco uscito il suo secondo disco di inediti, “Cosa siamo diventati”.

Sabato 22 luglio seconda tornata di semifinali degli emergenti che vede come ospite della serata l’artista Lele. Finalista ad “Amici” nel 2016 nella squadra di Emma ed Elisa che lo hanno scelto come opening-act nei rispettivi tour, esibendosi con un set voce, chitarra e loop station. Nel 2017 ha partecipato al festival di Sanremo, vincendo nella categoria “Nuove Proposte” con il brano “Ora mai”.

Il festival si chiude domenica 23 luglio con la finale del concorso per gli emergenti. A salire sul palco Nada, vincitrice del Premio Amnesty International Italia 2017 con “Ballata triste”, il premio riservato ai big italiani che hanno scritto brani sui diritti umani nell’anno precedente. Nel pomeriggio, alle 18.30, un incontro aperto al pubblico con la cantautrice e il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury.

Presentano Savino Zaba e Carmen Formenton. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. Tutto il ricco calendario è consultabile sul sito Internet www.vociperlaliberta.it.