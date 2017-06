Naomi Alderman vince il Baileys Women’s Prize for Fiction con ‘The Power’

MILANO – The Power, distopia femminista firmata da Naomi Alderman è diventato il primo romanzo di science fition ad aggiudicarsi il prestigioso Baileys prize for women’s fiction.

Ambientato in un prossimo futuro in cui le donne posso uccidere gli uomini con un tocco delle mani, The Power ha conquistato la giuria per l’urgenza e la risonanza dei suoi temi ed è stato definito “un classico del futuro”.

Il potere e la sua forza corruttrice, diventano il cuore di un racconto ricco di inventiva e atmosfera, capace di attraversare il nostro tempo e toccare temi come la violenza, il gender, la religione e la censura.