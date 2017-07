Nas all’ospedale San Salvatore de L’Aquila, accertamenti in corso

L’AQUILA – Blitz dei carabinieri del Nas all’ospedale san Salvatore dell’Aquila. I militari hanno effettuato controlli al pronto soccorso, alla mensa e verificato le presenze del personale, a partire da medici e infermieri. Quest’ultima azione per scovare assenteisti.

Non si conoscono ufficialmente le risultanze della visita: sono in corso gli accertamenti per verificare eventuali irregolarita’. Secondo quanto si e’ appreso, sarebbero stati trovati aspetti amministrativi da chiarire da parte della societa’ che gestisce la mensa.