Nasce Wind Tre Business, nuovo brand per le aziende italiane

MILANO – Nasce Wind Tre Business, il nuovo brand dedicato alle imprese e alla Pubblica Amministrazione. Wind Tre Business propone soluzioni innovative e affidabili per consolidare la relazione e il supporto al cliente e per garantire la migliore esperienza nei diversi momenti, dalla comunicazione dell’offerta all’utilizzo dei servizi, compreso il rapporto con il customer care.

Per Maximo Ibarra (foto), Amministratore Delegato di Wind Tre: “Con il lancio di Wind Tre Business, vogliamo confermarci partner preferenziale per aziende e Pubblica Amministrazione, accompagnandole nel loro percorso di Digital Transformation. Wind Tre Business, infatti, unisce, in un unico marchio, il DNA della nostra azienda, esaltandone esperienza e competenze. Digitalizzazione e sviluppo tecnologico – aggiunge Ibarra – sono fondamentali per emergere in un mercato sempre più globalizzato, soprattutto, per la realtà delle nostre piccole e medie imprese che caratterizzano il tessuto produttivo nazionale”.

Brand e logo di Wind Tre Business sono stati presentati oggi alla convention della Direzione Business & Wholesale di Wind Tre, guidata da Paolo Nanni, in corso a Milano fino al 24 maggio. Una “due giorni” di incontri con i business partner per condividere la proposizione commerciale e il posizionamento del nuovo marchio. Wind Tre Business punta sulla professionalità della rete vendita, con l’obiettivo di offrire ai clienti un elevato livello di servizio e una consulenza costante nella scelta delle soluzioni migliori per le loro attività.

Pmi, grandi aziende e PA, attraverso i servizi proposti da Wind Tre Business, possono, dunque, beneficiare degli importanti investimenti che l’azienda sta realizzando in infrastrutture digitali per abilitare i servizi di ultima generazione. Wind Tre, operatore leader nel mercato mobile italiano, ha l’obiettivo di diventare un player di riferimento nell’integrazione fisso-mobile e nello sviluppo delle reti in fibra di nuova generazione, grazie anche all’accordo con Open Fiber per la realizzazione della rete in banda ultralarga in Italia.

I prodotti e i servizi smart di Wind Tre Business, sviluppati con le più moderne tecnologie, permettono alle imprese di aumentare la produttività ed abbassare i costi e, allo stesso tempo, garantiscono un utilizzo semplice ed efficace. Grazie ad offerte distintive e uniche, i clienti ricevono alto valore e possono competere al meglio e con successo sul mercato. L’ampia varietà di proposte per le aziende di Wind Tre Business include soluzioni integrate di telefonia fissa e mobile, servizi digitali per lo Smart Working e l’IoT, data center e cloud per i progetti di ICT Transformation, oltre a una gamma completa dei migliori device.