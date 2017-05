Nek: sold out per il concerto all’Arena di Verona del 21 maggio

VERONA – Mentre si avvia alla conclusione la prima parte teatrale di “Unici in Tour” (ieri sera tappa a Milano, domani ad Ancona e giovedì 18 a Bari per l’ultima data), che ha toccato i più importanti teatri d’Italia con un incredibile successo di pubblico, Filippo Nek Neviani annuncia il sold out del concerto evento “Nek in Arena”.

Domenica 21 maggio, per la prima volta nella sua carriera, Nek calcherà il palco dell’Arena di Veronaper un atteso live in cui regalerà al pubblico, con la sua straordinaria energia, le note degli indimenticabili successi dei suoi 25 anni di carriera, fino alle hit degli anni più recenti e ai brani del suo nuovo album “Unici”, per una scaletta imperdibile e piena di sorprese.

Ospite d’eccezione di “Nek in Arena” sarà J-Ax, che ha duettato con Nek sulle note dell’ultimo singolo “Freud”, tra i brani più trasmessi dalle radio. Nek sarà accompagnato dalla sua band: Emiliano Fantuzzi (chitarra e tastiere), Luciano Galloni (batteria e percussioni), Chicco Gussoni (chitarra) e Lorenzo Poli (basso e synth).

“Unici in Tour” riprenderà quest’estate con tappe in prestigiose e suggestive location di tutta Italia nei mesi di giugno, luglio e agosto.

L’ultimo singolo “Freud”, il cui video ha superato 2 milioni di visualizzazioni, arriva dopo i successi dei singoli “Differente”, “Uno di questi giorni” e “Unici”, il brano che dà il titolo all’ultimo album di Nek, certificato ORO per le vendite.

A 20 anni dal successo di “Laura non c’è” (1997), che lo ha fatto debuttare nel mercato latino, consacrandolo come un artista di fama internazionale con dieci milioni di dischi venduti nel mondo, Nek ha appena pubblicato in Spagna, Usa e America Latina il singolo “Unicos” (versione in spagnolo di “Unici”) che anticipa la pubblicazione dell’album nei paesi latini, prevista per il mese di giugno.

Questo il calendario delle prossime date dei live di Nek (tour organizzato da F&P Group):

“UNICI IN TOUR” – PRIMAVERA 2017

17 maggio: Ancona – Teatro Delle Muse

18 maggio: Bari – Teatro Team

“UNICI IN TOUR” – ESTATE 2017

23 giugno: Carloforte (CI) – Festival Girotonno – Palapaise

7 luglio: Marostica (VI) – Piazza Degli Scacchi

8 luglio: Brescia – Piazza Della Loggia

10 luglio: Cremona – Piazza Duomo

11 luglio: Grugliasco (TO) – Gruvillage

13 luglio: Roma – Cavea dell’Auditorium Parco Della Musica

15 luglio: Cervia (RA) – Piazza Garibaldi

17 luglio: Vigevano (PV) – Castello

18 luglio: Cervere (CN) – Anfiteatro dell’Anima

20 luglio: Napoli – Arena Flegrea

22 luglio: Palermo – Teatro di Verdura

23 luglio: Taormina (ME) – Teatro Antico

25 luglio: Soverato (CZ) – Summer Arena Festival

30 luglio: Trento – Trento Summer Festival

9 agosto: Pescara – Teatro D’Annunzio

10 agosto: San Pancrazio Salentino (BR) – Forum Eventi

12 agosto: Forte Dei Marmi (LU) – Villa Bertelli

19 agosto: Gaeta (LT) – Arena Virgilio

22 agosto: Lignano Sabbiadoro (UD) – Arena Alpe Adria

I biglietti per “Nek in Arena” e “Unici In Tour” sono in prevendita nel circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati. (per info: www.fepgroup.it).