No alle bufale, Boldrini riunisce gli esperti alla Camera dei Deputati

ROMA – Nell’ambito della campagna #BastaBufale la Camera dei deputati ospiterà venerdì 21 aprile, alle ore 11 presso la Sala della Lupa di Montecitorio, quattro tavoli di lavoro per approfondire il tema delle fake news.

In tutto 36 sigle, rappresentate dai loro vertici, che verranno a presentare proposte e misure concrete che hanno intenzione di mettere in campo per arginare il fenomeno della disinformazione. Dopo l’intervento introduttivo della Presidente della Camera, Laura Boldrini (foto), si aprirà il confronto tra gli esperti dei quattro settori interessati.

In particolare, sui temi della Scuola, l’Università e la Ricerca interverranno rappresentanti del Miur, dell’Istituto superiore della Sanità, del Cnr, della Fondazione Veronesi, del Cicap, della Crui e del Forum nazionale delle associazioni studentesche.

Per il mondo digitale parteciperanno Google, Facebook, Agcom, Garante della privacy, Vox, Polizia postale, Blogmeter, The Fool. Per quello delle imprese ci saranno Confindustria, Rete imprese, Coldiretti, Alleanza delle cooperative italiane, Ancc-Coop, Consumatori, Upa, Agrinsieme. Infine, per i media, saranno presenti Fieg, Sky Tg24, Rai, Agi, Ansa, ilfattoquotidiano.it, Odg, Rtl, La Repubblica, Fnsi, Mediaset, Corriere della sera e La Stampa. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta webtv.