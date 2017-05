Nuova legge sui minori stranieri non accompagnati, se ne parla in un convegno a Montecitorio

ROMA – Martedì 16 maggio alle ore 15, presso la Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, si svolgerà il convegno “La nuova legge sui minori stranieri non accompagnati – Percorsi di attuazione”. Interventi della deputata Sandra Zampa, prima firmataria della legge sui minori non accompagnati, di Gerarda Pantalone, Ministero dell’Interno, e di Raffaella Milano, Save the Children.

Contributi di Filomena Albano, Garante per l’infanzia, Matteo Biffoni, Sindaco di Prato, responsabile immigrazione Anci, Tatiana Esposito, Ministero del Lavoro, Francesca Stilla, Ministero della Giustizia, Serena Battilomo, Ministero della Salute, Carmela Palumbo, Ministero dell’Istruzione. Conclusioni di Domenico Manzione, Sottosegretario con delega all’immigrazione, Ministero dell’Interno. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta webtv.