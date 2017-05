Omar Pedrini vive “Come se non ci fosse un domani”

MILANO – “Come se non ci fosse un domani” è il titolo del nuovo singolo, in radio e in vendita nei digital store da venerdì 28 aprile, e del suo prossimo album in uscita il 12 maggio (e in preorder da venerdì) per Warner Music.

Questo album, registrato e masterizzato tra le Officine Meccaniche di Milano, il Poddighe studio di Brescia e Londra, esce a tre anni dal precedente lavoro discografico e segna un “nuovo inizio” nella vita di Omar Pedrini, quella che lui definisce la sua terza vita o “terzo tempo”, dopo l’ ultimo intervento a cuore aperto dell’ottobre 2014.

Con questo album Omar parla ai più giovani e li incita affinché prendano in mano il loro futuro e facciano sentire la loro voce. La copertina del singolo ritrae una foto della manifestazione dell’8 marzo 2017 delle ragazze (e ragazzi) di un liceo milanese. La foto è inserita anche nell’album ed è rappresentativa di molti giovani impegnati e di volontà per i quali Pedrini ha scritto questo disco. Questa la track list di “Come se non ci fosse un domani”:

Come se non ci fosse un domani Fuoco a volontà Dimmi non ti amo Il cielo sopra Milano Un gioco semplice Angelo ribelle Desperation Horse Ancora lei Freak Antoni Sorridimi

Dal 12 maggio Omar Pedrini incontrerà i fan negli store delle principali città Italiane : il 12 maggio a Torino alla Feltrinelli di Piazza CLN 251 h.18.30; il 13 maggio a Brescia alla Feltrinelli di Corso Giuseppe Zanardelli, 3 h.18.30; il 14 maggio a Verona alla Feltrinelli di Via Quattro Spade, 2 h.18.30; 15 maggio a Padova alla Feltrinelli di via San Francesco 7 h. 18.00; il 16 maggio a Milano ala Feltrinelli di Piazza Piemonte 2 h.18.30; 17 maggio a Bologna alla Feltrinelli di Piazza Ravegnanah. 18.00; 18 maggio a Firenze Feltrinelli RED di piazza della Repubblica h.18.30; 19 maggio a Genova Feltrinelli di via Ceccardi 16 h.18.00; il 23 maggio a Roma alla Feltrinelli di via Appia Nuova 427 h.18.00; il 24 maggio a Bari alla Feltrinelli di via Melo 119 h.18:30.