E’ online la colonna sonora de “Il padre d’Italia”

ROMA – È disponibile su tutte le piattaforme digitali la colonna sonora de Il padre d’Italia, film rivelazione di questa stagione, diretto dal regista Fabio Mollo e interpretato da Luca Marinelli e Isabella Ragonese. Nella pellicola, la musica ha un ruolo fondamentale e arriva ad essere quasi una terza protagonista dall’identità ben precisa. I brani originali, commistione di elettronica anni ’80 e ambient, portano la firma del compositore Giorgio Giampà, già nominato ai Globi d’Oro 2014 per il primo film di Fabio Mollo ‘Il Sud è Niente’.

La vocazione internazionale di Giampà (che ha anche musicato film in Svezia, Messico, Canada e Russia) si manifesta qui nella collaborazione con Gyda, violoncellista e cantante della band islandese MùM. L’artista è co-autrice ed interprete del brano di apertura dell’album, There will be light. Giampà per questo film ha collaborato anche con la band elettronica torinese Niagara per la realizzazione del brano Natural, presente nell’album in due versioni (originale e Niagara Re-work).

La colonna sonora de Il padre d’Italia contiene numerosi richiami agli anni ’80. È presente, infatti, un’inedita e particolarissima versione del brano degli Smiths There is a light that never goes out. La canzone è portata alla sua essenza più viscerale dall’interpretazione, affidata all’attrice Isabella Ragonese e dall’arrangiamento, curato da Rhò, tra gli artisti più promettenti della scena italiana. Rhò è anche autore del brano Hold on che accompagna i titoli di coda.

Sono presenti, infine, brani di repertorio tratti dal recente panorama della musica indipendente italiana e internazionale: Nothing Arrived della band irlandese Villagers, Futurissima Show del duo Lapingra e Comet di Lim. La colonna sonora de Il padre d’talia è prodotta da Cinevox Record e distribuita da Believe Digital.

1.There will be light – Giorgio Giampà featuring Gyda

2.Comet – L I M

3.Natural – Giorgio Giampà

4.There’s a light that never goes out – Rho featuring Isabella Ragonese

5.Il padre d’Italia (finale) – Giorgio Giampà

6.Montreal’15 – Giorgio Giampà

7.Futurissima show – Lapingra

8.Cercando Mia – Giorgio Giampà

9.Nothing arrived – Villagers

10.Cosa vuoi fare da grande (orfanotrofio) – Giorgio Giampà

11.Hold on – Rhò

13.Natural (Niagara Rework) – Giorgio Giampà

14.Il padre d’Italia (Rework)- Giorgio Giampà